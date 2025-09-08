Limbiate ha ricordato Marcellino, il neonato abbandonato nei campi
8 Settembre 2025
0
LIMBIATE – “Il 5 settembre 1958 Limbiate fu scossa da una vicenda che toccò il cuore di tutta la comunità: il ritrovamento di un neonato abbandonato nei campi, chiamato affettuosamente Marcellino, che purtroppo morì il giorno successivo”. Così dal Comune ricordano quella tragica vicenda.
La sua breve vita, rimarcano i responsabili dell’Amministrazione civica “commosse profondamente i limbiatesi di allora e continua a essere ricordata oggi da chi c’era, da chi era bambino, da chi ha conosciuto la sua storia attraverso il racconto dei genitori o dei nonni. Il ricordo di Marcellino ci invita a custodire la memoria di fatti che appartengono alla nostra comunità, perché la storia locale è parte della nostra cultura e della nostra identità”.
Come ogni anno ieri a Limbiate si è svolta una cerimonia dedicata a Marcellino.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto: un momento della cerimonia dedicata a Marcellino)
08092025