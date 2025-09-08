LIMBIATE – “Il 5 settembre 1958 Limbiate fu scossa da una vicenda che toccò il cuore di tutta la comunità: il ritrovamento di un neonato abbandonato nei campi, chiamato affettuosamente Marcellino, che purtroppo morì il giorno successivo”. Così dal Comune ricordano quella tragica vicenda.

La sua breve vita, rimarcano i responsabili dell’Amministrazione civica “commosse profondamente i limbiatesi di allora e continua a essere ricordata oggi da chi c’era, da chi era bambino, da chi ha conosciuto la sua storia attraverso il racconto dei genitori o dei nonni. Il ricordo di Marcellino ci invita a custodire la memoria di fatti che appartengono alla nostra comunità, perché la storia locale è parte della nostra cultura e della nostra identità”.