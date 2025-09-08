Politica

ORIGGIO – Giovanna Oliva, già assessore alla cultura, è stata nominata delegato comunale di Forza Italia ad Origgio. “Ringrazio il segretario provinciale Simone Longhini per la fiducia accordatami – spiega la neo delegata – assieme a tutta la segreteria provinciale azzurra. Sempre disponibile e felice di intraprendere nuovi impegni politici e di affrontare nuove sfide, sarà mia cura, fin da subito attivare il dialogo con i cittadini, al fine di consolidare la presenza del nostro partito e dei suoi valori di libertà nel comune di Origgio, seguendo le linee guida del nostro fondatore il presidente Berlusconi”

“Con la nomina di Giovanna – dichiara la segreteria provinciale azzurra – si rafforza la presenza di Forza Italia nel comune di Origgio e si prosegue il consolidamento del nostro movimento anche nel Saronnese”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09