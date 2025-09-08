Città

SARONNO – Due nuove opportunità di lavoro a tempo pieno e indeterminato al Comune di Saronno. È stato infatti indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti da istruttore amministrativo contabile nell’area degli istruttori, con riserva ai sensi dell’articolo 18 comma 2 della legge 68/1999, destinata alle categorie protette.

I posti saranno assegnati rispettivamente all’area Risorse – Dipartimento Personale e all’Istituzione Monsignor Pietro Zerbi. Per partecipare è richiesto il possesso di un diploma di maturità quinquennale, con le specifiche indicate nel bando.

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale nazionale inPA, utilizzando Spid, Cie, Cns o eIDAS, entro le 13 di mercoledì 17 settembre.

Il bando completo e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del Comune di Saronno, nelle sezioni “Avvisi” e “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”, oltre che sul portale inPA e sul sito istituzionale dell’Istituzione Monsignor Pietro Zerbi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09