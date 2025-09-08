Città

SARONNO – Dopo cinque anni alla guida della compagnia dei carabinieri di Saronno, il maggiore Fortunato Suriano lascia la città per un nuovo incarico. L’ufficiale, che negli ultimi anni ha coordinato le attività della campagnia saronnese a partire da quelle di prevenzione e contrasto dello spaccio nelle aree boschive del territorio, è stato infatti trasferito al comando della compagnia di Chioggia Sottomarina.

Il maggiore Suriano è tra i quattro ufficiali del comando provinciale carabinieri di Varese che in questi giorni assumono nuove funzioni in altre sedi. Con lui lasciano l’attuale incarico anche il tenente colonnello David Pirrera, il capitano Giorgio Galesi e il tenente Francesco Medda.

Pirrera, alla guida del nucleo investigativo di Varese per cinque anni, assumerà il comando del reparto comando della legione carabinieri “Sicilia” a Palermo. Sotto la sua direzione sono state portate a termine operazioni di rilievo coordinate dalle procure di Varese, Busto Arsizio e Milano, tra cui “Hydra”, che ha portato all’arresto di 11 persone legate alla criminalità organizzata, e “7 laghi”, che ha fatto luce su un’organizzazione dedita all’acquisizione illecita di dati da banche dati strategiche.

Il capitano Giorgio Galesi, che guidava da tre anni il Norm della compagnia di Varese, è stato destinato alla compagnia di Vigevano, mentre il tenente Francesco Medda, al comando della tenenza di Tradate per quattro anni, assumerà il nuovo incarico alla compagnia di Piombino. Entrambi si sono distinti per il lavoro nella prevenzione e nel contrasto allo spaccio e ai reati contro il patrimonio.

Il trasferimento del maggiore Suriano rappresenta un passaggio significativo per la compagnia di Saronno, che negli anni della sua guida ha visto un’attività costante di presidio e controllo del territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09