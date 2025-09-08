Saronno, in arrivo il Grande Torneo Juniores di scacchi
8 Settembre 2025
SARONNO – Saronno si prepara a ospitare una domenica all’insegna della strategia e del divertimento. Domenica 14 settembre, infatti, il chiostro di viale Santuario 11 farà da cornice al grande torneo juniores di scacchi, organizzato dal circolo Scacchisaronno con il patrocinio della Città di Saronno.
