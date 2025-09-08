L’iniziativa, rivolta a ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni, prevede due categorie di gioco: primaria (6-11 anni) e secondaria (12-17 anni). Il torneo, di carattere amatoriale, sarà disputato con sistema svizzero a 5 turni e 15 minuti di riflessione a partita.

Le iscrizioni si apriranno alle 14, con l’avvio delle partite previsto alle 15 e la cerimonia di premiazione fissata per le 17.30.

A rendere più speciale l’evento ci saranno i numerosi riconoscimenti in palio: coppe, medaglie, scacchiere, libri didattici e gadget firmati, con premi previsti fino al quinto classificato di ogni categoria e una menzione speciale per il miglior piazzamento femminile.

Il torneo ha anche una finalità solidale: la quota di iscrizione di 10 euro sarà infatti devoluta come contributo alla scuola scacchi ciechi, a cui i corsi sono offerti gratuitamente.

Sponsor ufficiale della manifestazione sarà la farmacia centrale di Cogliate, accanto a Scacchisaronno, che da anni propone corsi per principianti e giocatori esperti, partite a tema e tornei in presenza e online.

Per informazioni e preiscrizioni è possibile contattare Luigi al numero 371 1179430 o scrivere all’indirizzo [email protected].

(foto archivio)