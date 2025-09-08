Città

SARONNO – Il percorso di crescita degli studenti che frequentano l’ultimo triennio delle scuole superiori non è fatto solo di libri e nozioni da studiare. Da diversi anni questi ragazzi hanno infatti la possibilità di fare esperienza di ciò che apprendono a scuola (e non solo) tramite quelli che vengono chiamati Pcto ovvero percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Si tratta di brevi periodi durante i quali gli studenti vengono inseriti all’interno di diversi contesti lavorativi a seconda dei loro interessi e dell’indirizzo di studi frequentato. Attraverso i Pcto i ragazzi sviluppano una serie di competenze utili nel percorso di crescita e hanno la possibilità di entrare in contatto con il mondo del lavoro.

Il Polo Saronnese di Psicologia, network di liberi professionisti che da anni opera nella città di Saronno, anche quest’anno si è reso disponibile ad ospitare dei ragazzi per la loro esperienza di PCTO, dando loro la possibilità di affiancare le diverse professionalità che lavorano all’interno della struttura, in modo particolare quelle che operano in età evolutiva.

Dei tre ragazzi impegnati dal periodo dal 3 giugno al 13 giugno, Giorgia S. proveniente dall’istituto Orsoline di Saronno al quarto anno dell’indirizzo Scienze Umane spiega: “Ho subito trovato un ambiente molto accogliente e disponibile a farmi vedere tutte le attività possibili tra quelle visibili a noi tirocinanti del liceo; infatti, ho potuto osservare le terapie degli incontri di logopedia, di neuropsicomotricità (Tnpee), un incontro di “Child training” per bambini e ragazzi con Adhd e degli incontri sul metodo di studio […] e mi sono potuta fare un’idea di come lavorano i liberi professionisti”.

Lorenzo S., anch’egli al quarto anno dell’Istituto Orsoline con indirizzo Scienze Umane Socio-economico, aggiunge: “Ho partecipato a delle attività di Tarakos, l’area dedicata ai bambini affetti da autismo, dove vengono proposte attività per migliorare le abilità dei bambini in base alle loro necessità”.

Chiara G. frequentante il liceo scientifico Giovio di Como, invece, affiancando una logopedista nella sua esperienza presso il Polo Saronnese di Psicologia è rimasta colpita dal lavoro dei professionisti dell’età evolutiva e in particolare da come “attraverso semplici giochi, attività mirate, letture e schede sia possibile individuare difficoltà che un bambino può incontrare – per esempio – nel linguaggio, nella distinzione tra lettere o nella comprensione di un testo.” Ma non solo, affiancando anche dei terapisti della neuropsicomotricità (Tnpee) ha anche avuto modo di comprendere che “il gioco diventa uno strumento centrale per stimolare lo sviluppo motorio, cognitivo e relazionale. I bambini imparano infatti a concentrarsi, ad attendere il proprio turno, a collaborare con gli altri, ad esplorare lo spazio e a utilizzare le proprie abilità visuo-percettive”.

Giorgia, Lorenzo e Chiara spiegano che ci sono state delle ore dedicate esclusivamente a loro tirocinanti in cui hanno avuto la possibilità di approfondire l’iter valutativo per i Dsa (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e i Bes (Bisogni Educativi Speciali) e comprendere come si può aiutare i ragazzi a sviluppare il proprio metodo di studio.

Com’è giusto che sia, tale esperienza ha portato a riflettere sul proprio futuro. Chiara infatti spiega: “Considero questa esperienza estremamente formativa perché mi ha permesso di affacciarmi concretamente al mondo del lavoro, di conoscere professionisti che sono sempre stati disponibili a rispondere alle mie domande e a coinvolgermi nelle attività con i bambini, e soprattutto mi ha aiutata a riflettere sul mio futuro”.

Lorenzo dopo aver concluso il proprio Pcto sembra invece avere le idee molto chiare “Ho vissuto molto bene il mio tirocinio presso il polo perché era molto ricco di attività diverse ed interessanti, che hanno ampliato la mia visione della psicologia in generale e dei suoi ambiti ed infine ha reso più sicura la mia idea di scegliere, all’università, la facoltà di psicologia”.

Giorgia, infine, sostiene “non ho avuto solo l’occasione di ampliare le mie conoscenze, ma anche di interessarmi a diversi lavori, sperimentando in prima persona, e poi di riuscire ad entrare in relazione con molti bambini. Ho conosciuto diverse figure professionali che lavorano nel mondo della psicologia e con i bambini che non avevo avuto modo di studiare a scuola; ad esempio, la figura del neuropsicomotricista, alla quale mi sono interessata particolarmente, considerando anche la possibilità di svolgere questa professione un domani. “

