Cronaca

SARONNO – Giornata di intenso lavoro per i soccorritori a Saronno, dove ieri si sono verificati tre distinti incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento di ambulanze e forze dell’ordine.

Il primo allarme è scattato alle 15 in via Novara, per uno scontro tra due auto. Coinvolti una donna di 64 anni e un uomo di 67: entrambi sono stati soccorsi e trasportati in codice verde all’ospedale di Saronno, dunque con lievi lesioni. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia cittadina.

Poco più di un’ora dopo, alle 16.25, un secondo incidente in viale Lombardia ha visto coinvolte due auto e tre persone: un uomo di 30 anni, uno di 60 e una donna di 60. I feriti sono stati assistiti dal personale sanitario e portati in ospedale in codice verde. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Saronno.

In serata, alle 23.15 i soccorsi sono stati chiamati in via I Maggio per la caduta da una moto che ha coinvolto una ragazza di 16 anni. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti.

(foto archivio)

08092025