Comasco

ROVELLO PORRO – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 7 settembre, al confine con Rovello Porro in via Vittorio Veneto. Erano circa le 23.40 quando un’auto e una moto si sono scontrate: la vettura si è ribaltata mentre la motocicletta ha preso fuoco.

Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, un uomo di 27 anni, che purtroppo è deceduto sul posto nonostante i tentativi di soccorso. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche il conducente dell’auto, un uomo di 60 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Saronno, che hanno messo in sicurezza i mezzi e spento le fiamme divampate dalla moto. Presenti anche le squadre sanitarie del 118 con più ambulanze, automedica ed elisoccorso, oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. Sulla tragedia sono in corso accertamenti.

