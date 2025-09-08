Softball

PRAGA – Dopo il brillante debutto con la Germania, oggi pomeriggio la prima sconfitta dell’Italia all’Europeo 2025, battuta 5-3 da una Spagna più solida ed efficace sul diamante dello Spectrum di Praga nella Repubblica Ceca.

Le iberiche partono forte con il vantaggio al primo inning e allungano al terzo grazie a un doppio di Carmen Caicoya che vale due RBI. Le azzurre reagiscono al quarto con un doppio della saronnese Alessandra Rotondo che porta a casa due punti, ma non riescono a completare la rimonta. Nel quinto inning arrivano i fuoricampo di Ledezma e Piancastelli (terzo in due partite), fissando il punteggio sul 3-4. Nel finale la Spagna allunga ancora con una volata di sacrificio, chiudendo 3-5.

“La Spagna è stata migliore di noi in molti aspetti – ha commentato il manager italiano, Craig Montvidas – abbiamo commesso errori che ci sono costati caro, ma ora ripartiamo con il nostro lavoro”.

Domani, martedì 9 settembre, doppio impegno per l’Italia all’Eagles Park: alle 10 contro Israele e alle 19.30 contro la Repubblica Ceca. Mercoledì chiusura della prima fase contro la vincente del gruppo D.

