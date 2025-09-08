iltra2

TRADATE – L’appello lanciato sui social da alcuni cittadini non è caduto nel vuoto: dopo le lamentele per la presenza di rifiuti lungo il sentiero vicino alla chiesa della Madonnina delle Vigne, l’amministrazione comunale è subito intervenuta.

Bottiglie, vetri rotti e scatolame erano stati fotografati e segnalati da un residente, con il rischio che l’accumulo di spazzatura potesse aumentare nei prossimi giorni. L’intervento di pulizia è stato organizzato in tempi rapidi e coordinato dall’assessore Vito Pipolo, riportando decoro e sicurezza nell’area.

Un’azione che dimostra l’attenzione dell’amministrazione tradatese alle segnalazioni della cittadinanza, chiamata ancora una volta a collaborare per la tutela degli spazi pubblici.

(foto: una immagine dei rifiuti che erano stati abbandonati nel verde)

08092025