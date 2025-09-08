Comasco

TURATE – Anche a Turate torna Ville Aperte, l’iniziativa che punta a far conoscere e valorizzare il patrimonio artistico del territorio. In occasione di questa edizione, l’amministrazione comunale rilancia un progetto dedicato ai giovani: studenti universitari e delle scuole superiori possono diventare guide volontarie durante le visite a Palazzo Calmi-Pollini. Le aperture sono previste nei mesi di settembre e ottobre.

Il progetto, spiegano dall’amministrazione, non è soltanto un evento culturale di rilievo ma anche un’occasione per i ragazzi di mettersi alla prova e accrescere le proprie competenze comunicative. Non è richiesta una preparazione professionale: ciò che conta è la disponibilità e l’interesse verso la storia e la cultura locali.

Per aderire sarà necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo [email protected].

L’iniziativa “Ville Aperte” coinvolge ogni anno decine di Comuni della provincia di Varese e dell’area circostante, aprendo ville e palazzi storici solitamente chiusi al pubblico. Per Turate, Palazzo Pollini rappresenta uno dei luoghi simbolo, con i suoi affreschi che attirano sempre numerosi visitatori.

