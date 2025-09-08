Tutto il calcio locale: Caronnese vincente, pari derby Ardor-Fbc Saronno, subito bene Garibaldi Saronno. Amor corsara
8 Settembre 2025
SARONNO – Calcio Coppa Italia Eccellenza, finisce in pareggio il derby tra Ardor Lazzate e Fbc Saronno.
Calcio Coppa Italia Eccellenza, la Caronnese inizia la stagione con una vittoria: ko la Lentatese.
Calcio Promozione, sconfitta Aurora. L’Sc United attende il debutto.
In campo anche le squadre di Seconda categoria per la Coppa Lombardia.
Calcio 2′ cat, in Coppa Lombardia Amor sportiva corsara a Misinto
Calcio 2′ cat, pari il derby serale fra Cistellum e Dal Pozzo
Calcio, 2’ Cat Coppa Lombardia : Cogliatese convince all’esordio contro la Pro Juventute
Buona la prima per Garibaldi Saronno, la nuova squadra locale di Terza categoria nel quale hanno unito le forze Fbc Saronno ed Equipe Garibaldi, che ieri pomeriggio nella Coppa Lombardia di Terza categoria in casa ha travolto l’Andratese: è finita 6-3. Per gli ospiti a segno Kair ed Adamo, per i saronnesi hanno segnato Hati, Camara, i due Castaldo e Colombo. Si è giocato al centro sportivo di Bregnano.
Calcio serie D: Varesina ko all’esordio, vincono Folgore Caratese, Caldiero e Oltrepò.
Sabato prima partita in casa per le Caronnese Women (serie C) e si tratta di un’amichevole di prestigio perchè al Comunale di Caronno Pertusella le rossoblù hanno ospitato l’Inter.
