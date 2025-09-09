Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – A Bariola l’acqua frizzante della casetta pubblica è spesso introvabile: non per problemi idrici e tecnici, ma per l’afflusso continuo di persone provenienti da altri comuni, che riempiono bottiglie e taniche in grandi quantità lasciando i residenti senza disponibilità.

La casetta, gratuita ma che sarebbe rivolta ai cittadini di Caronno, è diventata una meta fissa anche per chi vive altrove. Da qui la proposta dei residenti: introdurre l’accesso tramite tessera sanitaria, così da riservare l’erogazione ai soli abitanti del comune.

L’ipotesi di un tetto mensile ai prelievi non convince: secondo il presidente del comitato, Fulvio Zullo, il problema non è l’abuso dei residenti, ma il continuo utilizzo da parte di non residenti. La questione ora è al vaglio di Alfa, chiamata a trovare una soluzione che garantisca equità e disponibilità del servizio.

(foto archivio: la casetta dell’acqua di Bariola, frazione di Caronno Pertusella)

