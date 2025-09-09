Comasina

CESANO MADERNO – La città piange la scomparsa del professor Michele Di Francesco, figura di spicco nel panorama accademico e punto di riferimento per la comunità locale.

Filosofo di fama internazionale, Di Francesco è stato preside della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, ruolo che lo ha visto spesso presente a Cesano Maderno. Con il suo impegno ha contribuito a trasformare Palazzo Arese Borromeo in un polo formativo di rilievo per l’intera Brianza.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche l’incarico di rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e la presidenza di importanti società scientifiche. Autore di numerose pubblicazioni e libri, ha offerto contributi originali e innovativi agli studi filosofici e alle neuroscienze, suscitando interesse anche al di fuori dell’ambito accademico.

“Uno studioso autorevole e una persona dall’animo gentile, aperta e generosa”, lo ricorda il sindaco Gianpiero Bocca, che ha espresso vicinanza alla famiglia anche a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città.

