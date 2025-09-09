Primo piano

SARONNO – Nel giorno della canonizzazione di Carlo Acutis, proclamato santo domenica mattina da papa Leone, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno ha accolto una piccola pellegrina davvero speciale. Si chiama Matilde Carola ed è nata il 26 aprile, contro ogni previsione medica, per intercessione – come raccontano i genitori – proprio del giovane allora beato a cui avevano affidato la loro preghiera.

La madre aveva scritto la sua intenzione nella “Cassetta della posta di Carlo Acutis”, custodita nel Santuario, durante una visita nel luglio del 2024. In quel momento, la coppia, sposata dal 2021, si trovava ad affrontare una diagnosi difficile sulla propria fertilità. Dopo anni di tentativi e trattamenti senza esito, sembrava quasi impossibile concepire naturalmente.

“Abbiamo affidato il nostro desiderio alla preghiera – racconta la mamma – e abbiamo scritto un biglietto con la nostra richiesta. A settembre, con grande stupore, il test di gravidanza è risultato positivo. La data del concepimento? Proprio luglio, il mese in cui ci siamo rivolti a Carlo”.

Matilde Carola – nome scelto per rendere omaggio al giovane santo – è venuta alla luce alla vigilia della data fissata per la canonizzazione e durante i funerali di papa Francesco. Un intreccio di eventi che la famiglia legge come segno di speranza e vita, un dono speciale ricevuto tramite l’intercessione del giovane Acutis.

Domenica mattina, nel giorno della proclamazione di San Carlo Acutis, i genitori della piccola hanno scelto di tornare proprio lì, nel Santuario di Saronno, dove tutto era iniziato. Con loro, oltre alla bimba, anche la zia e don Massimiliano Bianchi, responsabile del Santuario, che li ha accolti con emozione e gratitudine.

Le intenzioni di preghiera continuano ad arrivare da tutta Italia, affidate alla “Cassetta della posta di San Carlo Acutis”, che può essere utilizzata anche scrivendo a [email protected] o all’indirizzo postale del Santuario in piazza Santuario 1, Saronno. Un piccolo gesto di fede che, come dimostra la storia di Matilde Carola, per molti diventa un messaggio di speranza.

