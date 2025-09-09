Softball

PRAGA – Serata da incorniciare quella di oggi per l’Italia del softball, che all’Eagles field di Praga ha superato con un netto 8-0 le padrone di casa della Repubblica Ceca, confermando la propria corsa verso le medaglie agli Europei.

La sfida, iniziata all’insegna dell’equilibrio, è stata decisa dalle azzurre sotto la pioggia. Determinanti le valide delle saronnesi McKenzie Barbara e Alessandra Rotondo, che hanno contribuito a dare slancio all’attacco. Due punti sono arrivati al secondo inning, mentre nella sesta ripresa Elisa Cecchetti del Bollate ha piazzato un homerun da quattro punti che ha spezzato definitivamente la partita.

Il settimo inning ha completato l’opera con altri due punti su base ball e un lancio pazzo, fissando il risultato sullo 0-8.

(foto Wsbc Europe/@gregavalancic: l’Italia in campo all’Europeo)

