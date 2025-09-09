Softball

PRAGA – L’intenso martedì dell’Italia all’Europeo di softball comincia al campo 1 dell’Eagles Park con una vittoria per manifesta contro Israele: 11-1 il risultato della gara, chiusa alla quarta ripresa dopo un big inning azzurro da 7 RBI, con un’ottima reazione, dal punto di vista mentale, dopo il ko di ieri sera contro la Spagna. La giornata delle Azzurre si concluderà stasera nel big match contro le padrone di casa della Repubblica Ceca.

Israele, dopo aver vinto facilmente la Poule A, entra nella Poule X con Italia, Germania, Repubblica Ceca e Spagna e affronta subito le Azzurre, che si presentano con Toniolo starting pitcher e Gasparotto catcher, Koutsoyanopulos in prima, Piancastelli all’esterno destro, Vigna all’esterno sinistro e Cecchetti interbase. Dopo non avere concesso nulla al primo attacco israeliano, Longhi e compagne devono vedersela con Jacobs in pedana. Al secondo lancio, Dayton batte un triplo a destra: è la valida che dà il via al primo giro di basi dell’Italia, che Isabella completa grazie al seguente doppio di Cecchetti. Base intenzionale per Piancastelli quindi, dopo gli avanzamenti generati da un lancio pazzo, valida di Gasparotto: è 0-2. La distanza raddoppia alla seconda ripresa: base per ball per Vigna, splendido triplo a destra di Rotondo ed entra così il punto dello 0-3, quindi volata di sacrificio di Dayton e Rotondo completa il giro per lo 0-4. Israele porta le prime giocatrici in base al terzo inning, cancellando lo 0 con una volata di sacrificio di Lewis che consente a Gilbert l’arrivo a casa base: è la miglior ripresa per le israeliane (due valide e una base per ball), ma Longhi e Koutsoyanopulos la chiudono con un pregevole doppio gioco. Bigatton rileva Toniolo al tramonto della quarta ripresa e la chiude al meglio, l’Italia passa all’attacco e dilaga: Vigna trova la base colpita dal lancio, Israele si incarta in scelte difensive poco comprensibili e arriva un big inning fa 7 punti; 2 RBI di Piancastelli e Koutsoyanopulos, uno a testa per Gasparotto (base intenzionale), Longhi e Vigna per l’1-11 finale.

Questa sera, sempre all’Eagles Park 1, le azzurre saranno impegnate alle 19.30 contro la Repubblica Ceca.

