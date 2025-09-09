Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il commento alla seduta del consiglio comunale della consigliera comunale di Pd Daniela Di Dio incentrato sull’intervento del consigliere di Forza Italia Rienzo Azzi in particolare sulla sua critica al punto della linee programmatiche dedicato all’affido familiare.

“A pochi minuti dalla fine del consiglio comunale di lunedì 8 settembre desidero, in modo fermo ed accorato, contestare, come già fatto dall’assessore ai Servizi alla Persona Matteo Fabris e da alcuni consiglieri, chi stasera, dalle fila della minoranza, si è permesso di trattare temi come la tutela minori, l’istituto dell’affidamento eterofamiliare, il lavoro costante di tentativo di recupero delle capacità genitoriali di genitori naturali che attraversano o hanno attraversato momenti di crisi e fragilità, con una superficialità inaccettabile. Sono temi troppo delicati e preziosi, da mantenere con cura ed estremo rispetto antropologico e a nessuno deve essere permesso di utilizzarli a fini propagandistici”.

E conclude: “Colgo anche l’occasione per sottolineare l’opera straordinaria, gratuita e silenziosa che le famiglie affidatarie fanno, giorno dopo giorno, anche nel nostro territorio saronnese, sostenendo e accompagnando bambini e ragazzi, e le loro famiglie naturali, in un percorso di crescita, consapevolezza ed evoluzione necessari perché tante storie familiari disfunzionali possano avere un futuro diverso”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09