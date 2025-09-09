Città

SARONNO – “Nel consiglio comunale di ieri sera, il consigliere ed ex candidato sindaco del centrodestra, Rienzo Azzi, ha scelto la strada della polemica facile e della demagogia, attaccando le linee programmatiche dell’Amministrazione con dichiarazioni plateali e superficiali”

Inizia così la nota Insieme per crescere che riassume anche la posizione dell’assessore Matteo Fabris.

“In particolare, Azzi ha deciso di utilizzare in modo strumentale il tema delicatissimo dei minori, arrivando a dipingere l’affido come uno “strumento negativo” che strappa i bambini alle famiglie. Una visione distorta e ingannevole: quando i servizi sociali ricorrono all’affido lo fanno in extrema ratio, per tutelare quei bambini che vivono situazioni di abuso, violenza o condizioni insostenibili per la loro crescita e il loro sviluppo.

A queste affermazioni ha risposto con chiarezza l’assessore alla Coesione Sociale e alla Tutela della Persona, Matteo Fabris. A Saronno il tema dell’infanzia è affrontato con serietà e responsabilità. Come Insieme per Crescere abbiamo sempre mantenuto alta l’attenzione su questi temi e oggi sosteniamo con convinzione le linee programmatiche della giunta Pagani, che prevedono azioni concrete. Per fare alcuni esempi: l’istituzione di un Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l’ implementazione del progetto Pippi per la prevenzione di disagio precoce; la costituzione di una rete di famiglie affidatarie e famiglie “ponte” supportate da equipe dedicate; il sostegno ai neo-genitori; una più stretta collaborazione con l’Istituzione Zerbi.

Mentre Azzi sceglie la scorciatoia della propaganda, noi scegliamo la responsabilità e l’impegno concreto a tutela dei più piccoli e delle loro famiglie.

Le cittadine e i cittadini di Saronno, così come gli elettori di Forza Italia, meritano un’opposizione seria, capace di avanzare proposte e non di fare spettacolo sulla pelle dei bambini”.

