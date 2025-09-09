Città

SARONNO – Non è stata una formalità la presentazione delle linee programmatiche dell’amministrazione della sindaca Ilaria Pagani, unico punto del consiglio comunale che si è tenuto lunedì 8 settembre in sala Vanelli (QUI LA DIRETTA). La seduta, aperta dall’inno e dalla presentazione del nuovo sistema di votazione elettronico ad opera del presidente del consiglio comunale Francesco Licata, è stata decisamente accesa e vivace.

A presentare le linee programmatiche un intervento della sindaca Pagani. Una excursus sui diversi ambiti di una decina di miuti. Ha illustrato la visione di una città “inclusiva, sostenibile e partecipata”, con priorità a sicurezza, sociale e rigenerazione urbana. Nel suo intervento ha sottolineato la volontà di difendere l’ospedale di Saronno, mantenendo il livello dei reparti e puntando sulla Casa di comunità in via Stampa Soncino. Menzioni per servizi sociali, scuola, ciclabili, anche se il punto a cui ha dedicato più tempo è la sicurezza. Ha delineato l’idea di “una città che non lascia indietro nessuno, inclusiva, sostenibile e partecipata”. Ha parlato di un vero e proprio laboratorio di cittadinanza e innovazione civica, con priorità alla sicurezza intesa non solo come più controlli ma anche come spazi vivi e riqualificati.

Scelta che ritorna anche negli interventi della maggioranza. Matteo Sabatti (Insieme per crescere) ha parlato di “un nuovo modo di fare politica in cui si agisca invece di assistere e si lavori su presidio e prevenzione” il capogruppo Silvio Barosso ha rimarcato l’importanza del tema sicurezza auspicando che “ci sia collaborazione tra maggioranza e opposizione” ricordando che a breve sarà istituita una commissione dedicata: “Spero che su questo terreno ci sia unità d’intenti, perché la sicurezza riguarda tutti i cittadini”.

Francesca Rufini Tu@Saronno ha parlato di una città “sicura e inclusiva” in cui l’attenzione alla sicurezza pervade ogni scelta amministrativa. Ha parlato di sicurezza come risultato di una città viva e partecipata, annunciando interventi per rendere il centro più pulito e vivibile, con nuove panchine, bagni pubblici, videosorveglianza e collaborazione con le forze dell’ordine. Ha inoltre richiamato l’importanza di una prospettiva di genere in tutti gli aspetti dell’Amministrazione anche nella progettazione urbana.

Fuori dal coro, con un intervento che ha suscitato facce sorprese tra il pubblico e persino consiglieri di maggioranza, Simone Galli, capogruppo del Pd, che dopo aver elencato “il gran lavoro dell’amministrazione Airoldi” nei diversi settori, ha continuato rimarcando il concetto di cura autentico nel programma dell’amministrazione, la priorità della revisione del Pgt, l’impegno per le ciclabili: “ogni saronnese è un potenziale ciclista”.

Non sono mancati confronti diretti che hanno acceso la serata. L’intervento di Rienzo Azzi, che ha stigmatizzato il peso nel documento dell’affido familiare nella gestione dei servizi sociali, ha suscitato dure prese di posizione, a partire da quella dell’assessore ai Servizi alla Persona Matteo Fabris, che ha chiesto più rispetto nell’affrontare il tema dei minori.

Dura reazione di Lorenzo Azzi, che ha lasciato la sala alle parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Lattuada con l’appello all’opposizione sulla richiesta del posto di polizia ferroviaria in stazione: “Dopo gli appelli dell’ex sindaco Airoldi, la richiesta è ferma al ministero degli Interni, che è la vostra parte politica. Se ci fosse impegno bipartisan la situazione si potrebbe risolvere, perché è questo che ci chiedono i cittadini”. (QUI GLI INTERVENTI DELL’OPPOSIZIONE)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09