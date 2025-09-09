Città

SARONNO – Niente sconti dai banchi dell’opposizione durante la seduta di lunedì 8 settembre in sala Vanelli con la presentazione della linee programmatiche dell’Amministrazione della sindaca Ilaria Pagani.

Ad aprire gli interventi è stato Lorenzo Azzi, capogruppo di Forza Italia, che ha chiesto più tempo per discutere il documento: “Riguarda i prossimi 5 anni, almeno due minuti ad anno per un totale di dieci minuti si può fare”.

Richiesta respinta dal presidente Licata che ha spiegato come in conferenza dei capigruppo non era emersa alcuna proposta in tal senso e che si sarebbero quindi seguite le consuete modalità. Un no che, malgrado i minuti di tolleranza sugli interventi garantiti da Licata, ha suscitato molte critiche dall’opposizione.

Passando ai contenuti, Lorenzo Azzi ha definito il documento “vuoto e senza visione strategica”, posizione ripresa da Rienzo Azzi, che è arrivato a chiedere di ritirare un documento non adeguato e che ha lasciato l’aula “per non essere complice”. (QUI IL VIDEO)

Dettagliato l’intervento di Augusto Airoldi, ex sindaco, che ha riconosciuto alcuni elementi positivi, come la centralità del welfare, la conferma del consumo di suolo zero, l’attenzione all’ospedale e il ruolo della cultura, temi già sviluppati dalla sua amministrazione.

Ha però evidenziato diverse carenze: l’assenza di priorità e linee strategiche, la mancanza di tempi e obiettivi misurabili, l’assenza di indicazioni economiche e un piano della sicurezza solo annunciato ma privo di risorse.

L’affondo è arrivato con la replica: “Il documento programmatico è la fotocopia del programma elettorale ed è privo di priorità e linee strategiche”, ha dichiarato Airoldi, sottolineando la mancanza di chiarezza su tempi, risorse e sicurezza. Pagani non si è scomposta ricordando come “le linee programmatiche dell’Amministrazione Airoldi fossero il copia incolla del programma elettorale”. Airoldi non ha avuto esitazioni: “Erano tempi di covid, eravamo in sala Vanelli, distanziati, con mascherine e con il coprifuoco. È comprensibile che, se si arriva al primo consiglio con le linee programmatiche, si presenti il programma elettorale, ma dopo mesi di mandato, come avvenuto oggi, servono strumenti di governo e non solo annunci”.

Il consigliere Agostino De Marco (Fi) ha centrato il proprio intervento sugli aspetti della rigenerazione urbana, dalle volumetrie in centro alla riqualificazione dell’ex Isotta.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone è stato particolarmente pungente nelle repliche, puntando sulla “confusione della maggioranza che si è dimenticata di essere in discontinuità rispetto all’amministrazione Airoldi, che loro stessi avevano sfiduciato. O almeno speriamo che così sarà”.

Un tema che si ritrova anche nell’ironico intervento dell’indipendente Luca Amadio, che parla di una maggioranza “folgorata sulla via di Damasco” dall’importanza di sicurezza e commercio.

“Un libro dei sogni più che un vero programma di governo” ha sottolineato Amadio che ha accusato la giunta di non aver presentato idee nuove né concrete.

“Vi siete resi conto solo ora che la sicurezza è un’urgenza, dopo cinque anni di nulla cosmico” ha dichiarato.

Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno) ha parlato di “un elenco di buone intenzioni senza indicazioni concrete e progetti”, sottolineando le mancanze su temi cruciali come la sicurezza, la riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini e la pulizia urbana.

Ha proposto l’istituzione di una commissione consiliare mista sul welfare e ha ricordato le difficoltà vissute in estate tra spaccio, truffe e violenze in città.

“I cittadini si aspettano controlli, presidi e progetti concreti, non timide prese di posizione”, ha detto rimarcando che l’amministrazione deve dimostrare vera discontinuità rispetto al passato per evitare che Saronno resti una città “dormiente”.

Non sono mancati confronti diretti che hanno acceso la serata.

L’intervento di Rienzo Azzi, che ha stigmatizzato il peso nel documento dell’affido familiare nella gestione dei servizi sociali, ha suscitato dure prese di posizione, a partire da quella dell’assessore Matteo Fabris, che ha chiesto più rispetto nell’affrontare il tema dei minori.

Dura reazione di Lorenzo Azzi, che ha lasciato la sala alle parole di Mauro Lattuada con l’appello all’opposizione sulla richiesta del posto di polizia ferroviaria in stazione: “Dopo gli appelli dell’ex sindaco Airoldi, la richiesta è ferma al ministero degli Interni, che è la vostra parte politica. Se ci fosse impegno bipartisan la situazione si potrebbe risolvere, perché è questo che ci chiedono i cittadini”.

