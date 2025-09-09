Politica

SARONNO – “Ieri sera in consiglio comunale sono state presentate le linee programmatiche di mandato: ci accompagneranno nei prossimi anni nei quali saremo chiamati a dare la nostra impronta alla città, a concretizzare il programma che i saronnesi hanno mostrato di preferire”.

Inizia così la nota del Pd Saronno che sintetizza e commenta il consiglio comunale.

“La sindaca Pagani e gli assessori sono già al lavoro nella paziente e minuziosa costruzione del bilancio e del Documento unico di programmazione che vedrà concretizzarsi idee, risorse e progetti. Stupisce l’atteggiamento di alcuni membri dell’opposizione, forse impegnati più a voler apparire e far parlare di sé con roboanti e maldestre dichiarazioni, cadute di stile che si potevano evitare.

Abbiamo chiaro il modello di città che vogliamo realizzare: solidale, aperta, inclusiva, sicura, vivibile, partecipata.

Lavoreremo in rete, nei servizi sociali (welfare di ambito e gestione associata) nella difesa del ruolo imprescindibile che ha il nostro ospedale, con le forze dell’ordine e gli enti superiori, coi comuni del bacino Saronnese su temi di interesse generale perchè occorre superare le tentazioni di visioni campanilistiche.

La scuola e i servizi educativi saranno al centro della nostra attenzione, fornendo risposte ai bisogni e alle necessità delle famiglie.

La domanda di sicurezza che arriva dalla città sarà accolta; maggiore decoro urbano, pulizia e sollecitudine anche realizzando i piccoli e necessari interventi manutentivi, la sicurezza passa anche da qui, non avendo un territorio trascurato e degradato; sulla sicurezza peraltro già si è già aumentata la presenza necessaria della Polizia Locale e saranno assunti 2 nuovi vigili come previsto nei mesi scorsi.

Il centro destra ha parlato di reati e immigrati, di sicurezza facendosi alfiere quasi fosse l’unico in grado di poterla ottenere: sommessamente e ironicamente facciamo notare che al governo del Paese e della Regione ci sono loro: siamo sicuri che si adopereranno anche loro per sostenere la richiesta del posto Polfer in stazione e per ottenere più agenti per il nostro territorio visto i loro proclami in campagna elettorale?

E si conclude con una stoccata: “Di solito si fermano agli slogan; però la sicurezza è patrimonio di tutti e non può essere un tema ridotto a battaglia politica per favorire interessi elettorali. Altri punti fermi sono senza dubbio la cultura, la sostenibilità ambientale, il commercio: quest’ultimo da sostenere e rilanciare condividendo idee e progetti con il Duc”.

