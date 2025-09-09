Città

SARONNO – All’ospedale di Saronno è entrata in funzione una Moc di ultima generazione, donata dalla Fondazione Saronno in salute. Un macchinario innovativo che permetterà esami più veloci e accurati, garantendo ai pazienti un percorso diagnostico avanzato.

Giosuè Ceriani, direttore della struttura complessa di radiologia, ha spiegato che il nuovo strumento consente di completare gli esami in un tempo compreso tra 15 e 20 minuti. Le indagini più approfondite, che includono anche la valutazione della sarcopenia, richiedono al massimo 25 minuti. “Un enorme passo avanti rispetto al passato – ha sottolineato – senza dimenticare che il referto è pronto in appena 45 secondi”.

“Desidero ringraziare la Fondazione Saronno in salute e il presidente Gianfranco Librandi: da anni questa realtà sostiene l’ospedale con preziose donazioni e azioni volte al miglioramento dell’assistenza ai degenti”, dichiara il direttore generale, Daniela Bianchi, “Grazie alla generosità e all’attenzione ai bisogni di salute della

popolazione, dimostrata giorno dopo giorno dalla Fondazione, l’ospedale è sempre più attrattivo e ricco di strumentazioni tecnologiche di ultimissima generazione che consentono di fornire agli utenti percorsi diagnostici sempre più accurati”.

La nuova Moc rappresenta un investimento importante per il territorio. L’osteoporosi è una malattia silenziosa e diffusa, che colpisce soprattutto le donne dopo la menopausa e gli anziani. Diagnosticarla precocemente significa prevenire fratture e complicanze che incidono pesantemente sulla qualità della vita. In questo contesto, la disponibilità di strumenti di alto livello permette all’ospedale di Saronno di consolidare il proprio ruolo di riferimento per il comprensorio, rafforzando l’offerta sanitaria e garantendo ai cittadini esami rapidi, precisi e accessibili.

