Politica

SARONNO – “Questa maggioranza dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa ai saronnesi per il documento presentato lunedìsera in consiglio comunale e per la modalità con cui lo ha presentato”

Inizia così la nota di Rienzo Azzi, consigliere di Forza Italia che commenta la seduta di consiglio comunale sulle linee programmatiche.

“In particolare quello che e’ stato scritto a proposito dei minori sul documento programmatico e’ grave e dà la misura del tipo di cultura che questa sinistra esprime. Tutti i saronnesi possono leggerlo, ma lo voglio riportare in maniera esatta così che tutti possano rendersi conto.

Famiglia e minori: valorizzazione del centro per la famiglia La famiglia è il primo presidio di cura, ma va sostenuta con strumenti concreti. Vogliamo rafforzare il sostegno alle famiglie in difficoltà potenziando l’affido familiare e sviluppando l’affiancamento familiare come strumento di prevenzione all’istituzionalizzazione dei minori.

Aprire il capitolo sui minori in questa maniera e grave e destabilizzante. Avremmo voluto leggere che si potenzieranno tutti i mezzi per non allontanare i minori dalle proprie famiglie. Noi crediamo in questo.

Ho il massimo rispetto per le famiglie che si adoperano, attraverso l’istituto dell’affido, per assicurare ai minori che devono essere allontanati dalla propria famiglia, una vita migliore. E’ falsa (come al solito) e per fortuna che quello che ho affermato in consiglio e’ registrato, l’affermazione che io abbia “dipinto l’affido come uno strumento negativo” e valuterò eventuali azioni legali nei confronti di chi ha fatto questa affermazione.

Si chiama mistificazione. Prima scrivono “cappellate” poi cercano di imbrogliare le carte. Capisco: non sanno come uscirne perché verba volant, scripta manent!

Speculazioni politiche le sta facendo questa sgangherata maggioranza perché non si può definire in altro modo una parte politica che presenta un documento come quello di ieri sera in consiglio. Neppure “l’elenco della spesa “dei momenti più bui della politica saronnese. Senza coraggio senza idee senza proposte concrete soprattutto senza prospettiva. Infarcito solo di parole come inclusione, sostenibile, resiliente delle quali probabilmente ignorano il vero significato.

Non parliamo del metodo di conduzione del consiglio. Tipico della mentalità burocratica illiberale e autoritaria della sinistra che nasconde il terrore del confronto per la chiara incapacità a sostenerlo.

Mi auguro che l’assessore Fabris, che e’ giovane, si renda conto della gravità dell’impostazione di questo documento anche per quanto riguarda i minori e si adoperi per modificarlo. Invito i cittadini di Saronno ad andarlo a leggere. Da parte nostra utilizzeremo tutti i mezzi leciti per difendere gli interessi di noi tutti cittadini di Saronno.

