Cronaca

SARONNO – Ladri in azione al quartiere Matteotti. Una banda, sicuramente ad agire sono state più persone, ha tentato un colpo alla concessionaria di via Sampietro, nel quartiere Matteotti, nella notte tra domenica e lunedì. I ladri, dopo essere entrati all’interno, hanno raccolto computer e telefoni cellulari, sistemando tutto in una valigia.

Il piano, però, è andato in fumo a causa dell’allarme che ha fatto intervenire le forze dell’ordine. Vedendo l’arrivo della pattuglia dei carabinieri i malviventi hanno abbandonato la refurtiva vicino all’ingresso e si sono dati alla fuga all’esterno del punto vendita inseguiti dai militari.

A recuperare quella che avrebbe dovuto essere la refurtiva sono stati i dipendenti e i responsabili del punto vendita che entrando nell’autosalone lunedì mattina hanno trovato la porta forzata e la valigia con gli oggetti pronti per essere portati via.

