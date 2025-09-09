Città

SARONNO – Un gesto semplice che diventa simbolo di speranza e solidarietà.

L’associazione Saronno Point Odv ha voluto ringraziare pubblicamente Silvano Restelli, volontario da sempre vicino all’associazione, che negli ultimi giorni ha compiuto un atto di straordinaria generosità.

Restelli, infatti, ha messo a disposizione la sua esperienza e il suo tempo per realizzare gratuitamente le scritte identificative sulle automobili utilizzate dalla Saronno Point per il servizio di accompagnamento dei pazienti oncologici del comprensorio dell’ospedale di Saronno. Un dettaglio che va ben oltre l’aspetto estetico: rendere i mezzi più riconoscibili significa garantire maggiore visibilità, efficacia e sicurezza a un’attività che rappresenta un sostegno prezioso per tante famiglie.

“Il suo gesto, semplice ma significativo, è un simbolo tangibile di vicinanza e solidarietà – ha sottolineato il presidente di Saronno Point – Silvano Restelli è metaforicamente con noi ogni giorno durante i nostri servizi, dimostrando quanto il volontariato possa fare la differenza. Le nostre auto non sono semplici veicoli, ma il simbolo della speranza e del supporto che offriamo ai pazienti oncologici. Grazie a lui ora sono ancora più riconoscibili”.

Il servizio di accompagnamento, al centro delle attività dell’associazione, non è solo un aiuto pratico per raggiungere l’ospedale o le strutture di cura, ma un sostegno umano che allevia la fatica e la solitudine. Il gesto di Restelli ne incarna perfettamente lo spirito: quello di una comunità che non lascia indietro nessuno e che si riconosce nei valori della solidarietà e della condivisione.

