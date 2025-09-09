Città

SARONNO – Transenne e nastro bianco e rosso in via Caronni, dove la polizia locale saronnese è intervenuta per la caduta di alcune tegole dal tetto della Corte Paleardi. Un episodio che riporta l’attenzione sul degrado di questa zona del centro storico: diversi edifici sono stati recuperati, ma sull’intero lato sinistro della via restano stabili abbandonati e fatiscenti.

La Corte Paleardi, grande complesso residenziale che si affaccia anche su via Caduti della Liberazione, è da tempo vuota e in condizioni precarie. Anni fa si era ipotizzato un progetto di demolizione e ricostruzione, con nuovi edifici e una piazza di collegamento, ma l’area è rimasta ferma.

Oggi la questione torna d’attualità per la nuova amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. Intanto via Caronni soffre anche per la scomparsa delle attività commerciali, il degrado serale e i rifiuti abbandonati, che rendono l’area poco vivibile.

(foto: l’area transennata per il rischio di caduta tegole)

09092025