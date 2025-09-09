Città

SARONNO – Dopo il rumore in piazza Libertà domenica a mezzogiorno il sostegno dalla Global Sumud Flotilla approda in consiglio comunale con un iniziativa di Tu@Saronno. “Nel consiglio comunale di lunedì 8 settembre – spiegano dalla civica che fa parte della maggioranza – i consiglieri di Tu@Saronno hanno esposto tre barchette raffiguranti la bandiera palestinese in segno di solidarietà con la Global Sumud Flotilla che ha avviato la propria missione di pace e sostegno del popolo palestinese”.

Le barchette sono state posizionate davanti ai posti della capogruppo Francesca Rufini e dei consiglieri Massimiliano D’Urso e Nourhan Moustafa. “Nella serata in cui la nostra nazionale di calcio affronta quella israeliana senza che si levi una voce di censura da parte del mondo dello sport, in questa sconcertante indifferenza Tu@Saronno vuole mantenere viva l’attenzione sulla terribile tragedia che si sta compiendo in Palestina. Allo stesso modo ci sentiremo a fianco di ogni iniziativa della società civile vicina al popolo palestinese, augurandoci che la politica, ad ogni livello, sappia far sentire la propria voce”.

