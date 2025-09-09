Softball

SARONNO – La formazione Under 19 della Inox Team Saronno softball ha superato il primo turno della fase nazionale dei campionati giovanili, disputato a Casteldebole lo scorso fine settimana. Per staccare il pass al secondo turno è bastata la vittoria contro il Gruppo Oltretorrente Parma con il punteggio di 14-3, risultato che ha consentito alle neroazzurre di chiudere al secondo posto nel girone 3.

Questi i risultati delle partite giocate: alle 10 Mia Office Bologna–Old Parma 11-6; a seguire Old Parma–Saronno 3-14; infine Saronno–Mia Office Bologna 1-13.

Il prossimo turno

Il prossimo turno, decisivo per l’accesso alla final four, vedrà le ragazze saronnesi opposte a Rovigo e Grosseto, che non ha disputato il primo turno.

(foto: l’Inox Team Saronno versione U19 a Casteldebole)

