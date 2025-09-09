Softball

BOLLATE – Il Mkf Bollate ad Ospiate conquista la semifinale dei playoff nazionali Under 19 grazie a una doppia vittoria netta contro Milano e Avigliana, chiuse rispettivamente 11-1 e 17-0.

Sempre lo scorso fine settimana, ma a Casteldebole, l’Under 19 della Inox Team Saronno softball ha superato il primo turno della fase nazionale dei campionati giovanili. Decisiva la vittoria contro il Gruppo Oltretorrente Parma per 14-3, che ha permesso alle neroazzurre di chiudere al secondo posto nel girone 3. Questi i risultati della giornata: alle 10 Mia Office Bologna–Old Parma 11-6; a seguire Old Parma–Saronno 3-14; infine Saronno–Mia Office Bologna 1-13. Nel prossimo turno, che vale l’accesso alla final four, il Saronno affronterà Bsc Rovigo e Bsc Grosseto, quest’ultimo qualificato direttamente senza giocare il primo turno.

(foto di gruppo per la under 19 del Mkf Bollate)

