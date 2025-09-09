Comasco

TURATE – Il Comune informa che l’Unità territoriale di Varese ha programmato per giovedì 11 settembre 2025 un’interruzione dell’energia elettrica, necessaria per consentire lavori sugli impianti che alimentano diverse forniture della rete locale.

Il distacco avverrà dalle 8 alle 15 e interesserà le utenze situate nelle seguenti vie: via Piave, via Battisti, via Buonarroti, via Europa, via Covalero, via Vallette e via Bisso.

Durante i lavori l’erogazione di energia potrebbe essere momentaneamente riattivata: per questo motivo si raccomanda ai cittadini di non compiere imprudenze e, in particolare, di non utilizzare gli ascensori fino al termine dell’intervento. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero verde di e-distribuzione 803500 oppure consultare il sito internet www.e-distribuzione.it.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

09092025