Cronaca

CASTELLANZA – C’è una prima ricostruzione del tentato omicidio avvenuto a Castellanza. Secondo quanto emerso, nella tarda mattinata di martedì 9 settembre un uomo di 33 anni originario di Marnate ha fatto irruzione nella casa della ex compagna, una giovane di 24 anni, e l’ha aggredita con un coltello.

L’episodio è avvenuto in via Cardinal Ferrari intorno a mezzogiorno. La donna, che si trovava in casa con le due figlie minori, avrebbe rifiutato di farlo entrare. A quel punto l’uomo avrebbe scavalcato una finestra al piano terra ed entrando in cucina si sarebbe armato con un coltello. La vittima è stata colpita più volte, tanto che la lama si è spezzata. Nonostante le ferite, la 24enne è riuscita a scappare in cortile, ma è stata raggiunta e colpita di nuovo, anche con calci alla testa.

I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, avvisati da una chiamata al 112 che segnalava un uomo armato, sono arrivati rapidamente sul posto e hanno trovato la giovane ferita. L’aggressore, che a sua volta aveva riportato una lesione a una mano durante la colluttazione, è stato rintracciato poco dopo all’ospedale Humanitas Mater Domini, dove si era recato per farsi medicare. Qui è stato arrestato e ora si trova piantonato in attesa del trasferimento in carcere.

La donna, ricoverata all’ospedale di Legnano in prognosi riservata, non è in pericolo di vita ma ha riportato diversi tagli alle braccia e due ferite più gravi al collo e al rene sinistro. Le figlie, che la madre aveva portato con sé a Castellanza dopo la separazione avvenuta lo scorso giugno, sono state affidate alla nonna materna.

