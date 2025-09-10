Saronnese

GERENZANO – Il rosso acceso delle divise, il ritmo delle coreografie e i sorrisi luminosi delle majorettes: così sabato 13 settembre le vie del paese si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra musica, spettacolo e tradizione.

Il Corpo Musicale Santa Cecilia festeggia due traguardi importanti: i 50 anni del gruppo Majorettes e i 105 anni della Banda. Una ricorrenza che diventa festa collettiva con il grande “Raduno di Bande e Majorettes”, capace di trasformare Gerenzano in un palcoscenico a cielo aperto.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 16.15 con la partenza delle sfilate dai diversi punti del paese: quattro bande musicali e quattro gruppi di majorettes animeranno le vie cittadine con coreografie e ritmi travolgenti. Un momento speciale sarà dedicato alle Majorettes di ieri e di oggi, che torneranno a sfilare insieme al Corpo Musicale di Gerenzano per un omaggio alla loro storia e al legame con la comunità.

Le sfilate confluiranno in piazza Mercato alle 17, dove gruppi e bande offriranno esibizioni per il pubblico. A seguire, alle 18.45, spazio a due momenti molto attesi: l’inaugurazione della nuova sede del Corpo Musicale, concessa dall’Amministrazione comunale dopo la grandinata del 2023, e la presentazione della panchina artistica realizzata da Fabrizio Vendramin e donata al paese da generosi sponsor.

La festa continuerà dalle 19.30 con l’apertura del servizio gastronomico e tanta musica per intrattenere fino a sera. Ma già dalla mattina, alle 10, sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata alla storia del gruppo Majorettes, ospitata nell’auditorium di via Manzoni 6. Foto, filmati, abiti e strumenti racconteranno il passato e il presente di questa realtà, grazie al lavoro delle curatrici Miriam Busnelli, Romina Vanzulli e Lorena Maistrello.

L’entusiasmo ha coinvolto anche i commercianti del paese, che hanno deciso di allestire le vetrine a tema lungo tutto il percorso, rendendo omaggio alle Majorettes con foto storiche e slogan dal filo conduttore “La storia che dura nel tempo e non si spegne mai”. Non mancheranno le sorprese golose con proposte dedicate: il “gusto Majorettes” della gelateria Angelato, il “cocktail Majorettes” al Key West Cafè e il “pasticcino Majorettes” della pasticceria Mazzoleni.

Sarà una giornata di festa per tutta la comunità, tra tradizione, musica e memoria, per celebrare una storia che continua a vivere con energia e passione.

