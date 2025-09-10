Sport

SARONNO – Turno infrasettimanale di coppa Lombardia per la Cogliatese che per la seconda giornata del gironcino incrocia l’Amor Sportiva. Entrambe le squadre a quota tre punti, incontro che dunque vale già tanto in ottica qualificazione.

Campo pesante, le formazioni si studiano e non affondano in avvio, salvo un paio di conclusioni velleitarie dei saronnesi.

All’11’ Ferrario sprigiona forza e velocitá con una micidiale serpentina in progressione, ne fa secchi tre prima di essere steso in area, calcio di rigore. È proprio il nr. 11 biancoazzurro a presentarsi sul dischetto, piattone destro ad aprire ma Lovera intuisce e in due tempi sventa il gol.

La gara è equilibrata, non succede nulla di rilevante fino al 31’, la Cogliatese passa in vantaggio : Cimnaghi crossa dalla trequarti, la traiettoria insidiosa viene deviata in maniera sfortunata dalla testa di Uboldi, pallonetto che lascia di sasso l’incolpevole portiere e palla in fondo alla rete, 0-1.



Al 37’ l’Amor trova il pari con Cattaneo su cross di Gariboldi ma l’arbitro annulla la marcatura, la sfera ha oltrepassato la linea di fondo prima del passaggio del terzino saronnese. Nel forcing finale i padroni di casa impegnano ancora Ortolan che allo scadere devia una conclusione di testa di Nigro sulla traversa, la formazione di Biemmi riesce a chiudere avanti di una rete la prima frazione di gioco.

Secondo tempo, Ortolan di nuovo costretto agli straordinari su una botta dal limite violentissima di Lazarov destinata a finire sotto la traversa, miracoloso il nr. 1 ospite. La Cogliatese sa soffrire e far male, al 53’ una cross su punizione dalla sinistra viene respinto, Cimnaghi si coordina splendidamente e con un colpo da biliardo infila la palla nell’angolino dai venticinque metri, golasso e 0-2.

L’Amor spinge ma non riesce a rendersi pericolosa nonostante arrivi spesso nei pressi dell’area di rigore. Il guizzo vincente è al 75’, Caso viene pescato sulla sinistra da un lancio lungo, rientra e lascia partire un meraviglioso destro a giro che si insacca sotto l’incrocio più lontano, un super gol che accorcia le distanze, 1-2.

Nonostante ció gli ospiti sembrano in controllo e gestiscono fino a quando, all’87’, cade il muro difensivo della squadra di Biemmi : lancio lungo in avanti, Cattaneo sponda di testa e Rubino fulmina Ortolan con un poderoso destro al volo, 2-2. La Cogliatese va vicina al colpaccio con una pennellata su punizione di Pascale che peró viene tolta dall’incrocio da Lovera. Triplice fischio, finisce in parità.

Un punto a testa al termine di un match divertente e pieno di capovolgimenti di fronte tra due squadre che hanno sempre cercato di spingere sull’acceleratore. Segnali interessanti per entrambi gli allenatori in vista dell’esordio in campionato previsto per domenica prossima. La qualificazione di coppa è dunque ancora tutta da scrivere, sarà decisiva l’ultima giornata.

Amor Sportiva – Cogliatese : 2-2

AMOR SPORTIVA : Lovera, Cannizzaro, Gariboldi, Nigro, Pustorino, Uboldi, Marzella, Aloardi, Cattaneo, Zani, Lazarov. A disposizione : Chiti, Corti, Dippolito, Benedetti, Pilato, Bracci, Busnelli, Caso, Rubino. All. Borgonovo

COGLIATESE : Ortolan, Ventrella, Del Bianco, Murari, Pastore, Belotti, Pedrotti, Corona, Cattaneo, Ferrario, Cimnaghi. A disposizione : Borgonovo, Alberio, Banfi, Borghi, Donghi, Muraca, Pascale G., Pascale K., Pivato. All. Biemmi

Marcatori : 31pt autorete (C), 8st Cimnaghi (C), 30st Caso (A), 42st Rubino (A)