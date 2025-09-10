Calcio Coppa Italia Eccellenza, Caronnese e Ardor Lazzate ferme sul pari
10 Settembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Partita combattuta e nervosa quella disputata nel pomeriggio di oggi 10 settembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella dove, in occasione del secondo turno del girone 3 di Coppa Italia Eccellenza, la Caronnese ha ospitato l’Ardor Lazzate.
Nel primo tempo la Caronnese, dopo aver sfiorato il goal prima con Corno al 20′ e poi al 23′ con Colombo che non riesce a concretizzare il calcio di rigore concesso dal direttore di gara in seguito ad un fallo di Pasqual su Malvestio, sblocca il risultato con Ortelli che insacca in porta di testa sul corner dalla bandierina di Federico Corno. Il vantaggio dura, però, solamente dieci minuti vista la reazione della squadra ospite firmata da De Angelis che concretizza un’azione disordinata, complice anche qualche errore difensivo rossoblu.
In avvio di ripresa i ritmi di gioco si abbassano ma a dettarli inizialmente è l’Ardor Lazzate che, però, non spaventa mai la porta della Caronnese che, invece, reclama un calcio di rigore al 32′ del secondo tempo per un tocco di mano avversario in area di rigore. La partita si accende nei minuti finali prima con Colombo che sfiora il 2-1 e poi con l’Ardor Lazzate che si rende pericoloso con la conclusione di Mira all’ultimo minuto.
SC CARONNESE – ARDOR LAZZATE 1-1
Le interviste
