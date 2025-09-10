Calcio

GALLARATE – Serata amara per l’Fbc Saronno che oggi sul neutro di Gallarate è stato battuto 4-3 dalla Lentatese in Coppa Italia di Eccellenza.

Partita vivace fin dall’inizio: al 2’ Cabezas ha portato avanti i saronnesi (foto), ma nel giro di pochi minuti gli avversari hanno ribaltato il punteggio con Malacarne, Gualandris e Locati (1-3 al 19’). Al 25’ Vaglio ha trasformato un rigore riportando il Saronno in partita. Nella ripresa Hasanaj al 34’ st ha trovato il 3-3 di testa, ma all’ultimo affondo Alessio Angiò ha firmato il gol decisivo per la Lentatese.

Ad una giornata del termine della fase a gironi della Coppa Italia le speranza del Saronno si superare il turno sono ora appese ad un filo. Classifica girone: Caronnese 4 punti, Lentatatese 3 punti, Ardor Lazzate 2 punti, Fbc Saronno 1 punto.

Fbc Saronno-Lentatese 3-4

FBC SARONNO (4-3-3): Norrito; Vincenzi, Viganò, Mzoughi (15’ st Ruschena), Hasanaj; Vaglio, Favilla; Corona; Cabezas (35’ st Tibaldo), Serra (21’ st Panigada), Benedetti (35’ st Cocuzza ). A disposizione: Todesco, Lorusso, Alletto, Moretti, Provasi. All. Tibaldo.

LENTATESE (4-4-2): Barlocco; Arienti, Sberna, Angiò An., Carrino (23’ st Finoli); Lanzarini (33’ pt Angiò Al.), Malacarne, Locati (13’ st Leone), Lossani (1’ st Pignatiello); Diaferio, Gualandris (38’ st Marrosu). A disposizione: Pedotti, Moretti, Pagni, Politi. All. Mastrolonardo.

Arbitro: Galimi di Milano (assistenti Faracchio e Timoni di Busto Arsizio).

Marcatori: 2’ pt Cabezas (S), 12’ pt Malacarne (L), 15’ pt Gualandris (L), 19’ pt Locati (L), 25’pt Vaglio (S) (rig); 34’ st Hasanaj (S), 43’ st Angiò Al. (L).

10092025