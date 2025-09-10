Calcio

SOLARO – Serata di mercoledì intensa di Coppa Italia Promozione con reti e spettacolo su più campi lombardi. L’attenzione si concentra sul girone 7, dove l’Universal Solaro ha conquistato tre punti preziosi imponendosi 0-2 sul Rovellasca. Una vittoria netta e di grande importanza per la formazione giallorossa, che inizia così il cammino nella competizione con il piede giusto.

Negli altri gironi non sono mancate le sorprese. Il Morazzone ha centrato il successo sul campo dell’Ispra (2-3) dopo una gara combattuta, mentre Gavirate e Luino hanno chiuso sull’1-1. Successo di misura per l’Accademia Inveruno contro la Castanese, mentre l’Arca si è fermata sull’1-1 con il Vighignolo.

Avvio brillante per il Meda, vittorioso 0-2 a Cantù contro il Castello, stesso punteggio per il Cantù San Paolo che ha superato il Bellagio. Cade invece a sorpresa l’Union Basso Pavese, battuto in casa 0-2 dalla Viscontea Pavese. Chiude il programma il ricco 4-2 del Rozzano sulla Virtus Binasco.

