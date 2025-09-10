Calcio

TURATE – Grande entusiasmo questa sera al centro sportivo di via Milano a Turate, dove una foltissima presenza di sostenitori della Frazione calcistica Dal Pozzo ha riempito la tribuna per seguire la squadra impegnata in Coppa Lombardia di Seconda categoria.

Il sostegno del pubblico ha accompagnato il successo dei gialloblù, che hanno superato 3-1 l’Atletico Lomazzo. A decidere il match le reti di Dezio e la doppietta di Spitaleri, autentico protagonista della serata.

Con questa vittoria il Dal Pozzo prosegue al meglio il proprio cammino in Coppa, confermando solidità e capacità di incidere nei momenti chiave della partita.

(foto: i giocatori della Frazione calcistica Dal Pozzo coi loro sostenitori, sempre numerosi in tribuna)

10092025