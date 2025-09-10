Calcio

TURATE – Dopo il pareggio all’esordio con il Cistellum, la formazione della Frazione calcistica Dal Pozzo torna in campo per la seconda gara di Coppa Lombardia di Seconda categoria. L’appuntamento è fissato per stasera, mercoledì 10 settembre alle 20.30 al centro sportivo comunale di via Milano 19 a Turate.

Avversario di turno sarà l’Atletico Lomazzo, retrocesso la scorsa stagione dalla Prima Categoria e pronto a giocarsi le proprie carte in un girone che si preannuncia equilibrato. Per la squadra di Dal Pozzo sarà un test importante per misurare la condizione in vista del campionato di Seconda Categoria, ormai alle porte. I tifosi sono attesi sugli spalti per sostenere la squadra in questa nuova sfida.

(foto: un momento della precedente sfida, il derby fra Dal Pozzo e Cistellum)

10092025