Calcio

SARONNO – Seconda giornata di Coppa Italia, questo pomeriggio e sera. In Eccellenza la Caronnese gioca in casa alle 16 contro l’Ardor Lazzate, gara da vincere per restare al comando della classifica del proprio girone, dopo il successo esterno di domenica scorsa contro la Lentatese. Mentre l’Ardor è reduce dal pari casalingo con il Fbc Saronno, che a sua volta gioca sempre oggi, alle 18.30, contro la Lentatese, allo stadio Azzurri d’Italia di Gallarate.

Si gioca per il girone 3, Caronnese-Ardor Lazzate è arbitrata da Giorgio Corna di Bergamo con assistenti Federico Buratti di Busto Arsizio e Giovanni Scardino di Milano; Fbc Saronno-Lentatese da Samuele Galimi di Milano, assistenti Francesco Faracchio di Busto Arsizio e Hoang Leonardo Timoni di Busto Arsizio.

In Promozione, ore 20.30, riflettori puntati su Rovellasca 1910-Universal Solaro con arbitro Nicolò Pasini di Lecco, assistenti Samuele Burini di Busto Arsizio e Marco Colango di Busto Arsizio. Si gioca anche Canegrate-Sc United con arbitro Calvin Ernesto Faggioli di Milano ed assistenti Tiziana Frasson di Busto Arsizio e Alessia Santarsiero di Busto Arsizio.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione)

10092025