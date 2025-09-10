Castiglione Olona: giovedì 11 settembre interruzione dell’energia elettrica per lavori
10 Settembre 2025
CASTIGLIONE OLONA – L’unità territoriale di Varese dell’ente per l’energia elettrica ha comunicato che nella giornata di giovedì 11 settembre l’erogazione dell’energia elettrica sarà sospesa dalle 8 alle 15 a causa di lavori sugli impianti, a Castiglione Olona.
L’interruzione interesserà le forniture situate nelle seguenti vie: via Piave, via Battisti, via Buonarroti, via Europa, via Covalero, via Vallette e via Bisso.
Durante l’intervento l’elettricità potrebbe essere momentaneamente riattivata: per questo motivo viene raccomandato di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare e-distribuzione al numero verde 803500 o consultare il sito www.e-distribuzione.it.
(foto archivio: tecnici dell’Enel al lavoro nella zona per alcuni interventi)
