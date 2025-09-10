Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Riparte l’appuntamento con Bibliofilando, il progetto promosso dalla Proloco e dal laboratorio creativo “La Merceria di Tina”, che unisce passione per il lavoro a maglia e socialità in biblioteca.

Dal 8 settembre, ogni lunedì dalle 14 alle 17, la biblioteca aprirà le porte a chi desidera trascorrere un pomeriggio in compagnia, tra chiacchiere e gomitoli colorati.

L’iniziativa è aperta a tutti: non è necessario essere esperti di ferri e uncinetto. I partecipanti potranno dedicarsi a creazioni personali oppure contribuire a realizzare manufatti collettivi destinati agli eventi del paese e alle prossime festività.

(foto archivio)

