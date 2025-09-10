Cogliate

COGLIATE – E’ stata portata all’ospedale in codice rosso ossia in gravissime condizioni la donna di 77 anni travolta questa sera, mercoledì 10 settembre, da una macchina escavatrice in via Piave. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.30, nel tratto subito dopo la rotatoria di piazza Roma.

La pensionata stava camminando lungo la carreggiata, sul lato destro, in un punto privo di marciapiedi. In quel momento la macchina di cantiere stava procedendo nella stessa direzione. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni il conducente, un uomo di 58 anni, non si sarebbe accorto della sua presenza e l’avrebbe investita.

L’incidente ha richiamato sul posto alcuni residenti tra cui un’infermiera che vive nelle vicinanze che ha prestato le prime cure. Immediato l’arrivo dei soccorsi: in via Piave sono giunte un’ambulanza, l’automedica e le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Desio insieme alla polizia locale di Cogliate. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di emergenza ma anche tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica

La donna è stata rianimata a lungo sul posto dai sanitari e successivamente trasferita in ospedale in codice rosso. Ad essere soccorso all’ospedale anche il conducente dell’escavatore sotto choc per l’accaduto.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore Andrea)

