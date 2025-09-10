Città

SARONNO – Carlo Motta, ciclista saronnese e attivista di Bicipace, è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura alla volta del Cile. Riceviamo e pubblichiamo il suo diario di viaggio dello scorso 2 settembre.

Bus per la frontiera boliviana. Le facce dei miei compagni di viaggio sono più scure, i capelli nerissimi, corvini e i tratti inca evidenti. Sono per la maggior parte migranti boliviani che tornano a casa verso le zone di Potosì e Oruro. Molti migranti che lavorano in queste zone del Cile sono peruviani, boliviani, colombiani.

La parlata è più decisa, meno strascicata di quella cilena.

Percorriamo 200 km di deserto tombale tranne che per un paio di piccoli villaggi vicino a calama. Attraversiamo più volte dei binari del treno che sembrano troppo piccoli per trasporto merci e inveco sono attivi e utilizzati dalla Ferroviaria andina merci. A Escotan un intreccio di binari e carrozze arrugginite, un posto di blocco di carabineros e nulla più. Cominciano i primi contrafforti andini. Il traffico e davvero pochissimo.

La dogana cilena corre veloce, quella boliviana ci blocca per 2 ore nonostante fossimo una decina di persone. Che i doganieti siano andati a pranzo? Proprio così.

Passano lunghissimi treni merci della Ferroviaria andina. Arrivo a Villa Alota è nell’hostal trovo altri tre ciclisti, due francesi ed un svizzero. I francesi sono padre e figlio e quest’ultimo sta attraversando l’america in bicicletta: partito da Ancorage, Alaska,15 mesi fa conta di arrivare a Hushuaia, nella terra del fuoco, tra 4 mesi. Il padre a volte lo raggiunge e fanno un pezzo di strada assieme. Per cena una zuppe di verdure a carne di lama, buona.

