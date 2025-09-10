Europeo softball, l’Italia supera anche l’Austria
10 Settembre 2025
PRAGA – Si chiude con 4 vittorie e una sconfitta l’opening round dell’Europeo per Italia Softball che oggi ha sconfitto l’Austria con il punteggio di 12-1 allo Spectrum Field, C’è, per le Azzurre, la possibilità di chiudere prime nella Poule X tuttavia, per avere certezze sull’identità e gli orari delle partite della seconda fase, la Nazionale dovrà aspettare: la pioggia su Praga, particolarmente intensa dopo la fine della partita dell’Italia, ha causato infatti il rinvio di diverse gare. Al momento, la Federazione europea sta riprogrammando il calendario. Dopo le due intense gare del martedì, la sfida odierna con l’Austria viene anticipata di due ore e mezzo rispetto al programma, proprio a causa delle previsioni meteo. L’head coach Craig Montvidas presenta in lineup Alexia Lacatena partente in pedana, Barbara catcher; torna Sheldon in interbase, Piancastelli è in prima e, nel campo esterno, da sinistra a destra ecco Giacometti, Koutsoyanopulos e Di Pancrazio.