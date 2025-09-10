Softball

PRAGA – Si chiude con 4 vittorie e una sconfitta l’opening round dell’Europeo per Italia Softball che oggi ha sconfitto l’Austria con il punteggio di 12-1 allo Spectrum Field, C’è, per le Azzurre, la possibilità di chiudere prime nella Poule X tuttavia, per avere certezze sull’identità e gli orari delle partite della seconda fase, la Nazionale dovrà aspettare: la pioggia su Praga, particolarmente intensa dopo la fine della partita dell’Italia, ha causato infatti il rinvio di diverse gare. Al momento, la Federazione europea sta riprogrammando il calendario. Dopo le due intense gare del martedì, la sfida odierna con l’Austria viene anticipata di due ore e mezzo rispetto al programma, proprio a causa delle previsioni meteo. L’head coach Craig Montvidas presenta in lineup Alexia Lacatena partente in pedana, Barbara catcher; torna Sheldon in interbase, Piancastelli è in prima e, nel campo esterno, da sinistra a destra ecco Giacometti, Koutsoyanopulos e Di Pancrazio.

Langthaler è la partente tra le austriache: due out rapidi, poi tocca a Piancastelli ed è subito homerun per il vantaggio azzurro. Seguono un singolo di Barbara e un doppio di Koutsoyanopulos, ma le azzurre restano sulle basi. Il primo attacco austriaco comincia con un singolo di Mc Garry, spinta poi a casa base da Battstein. Giacometti resta in seconda al successivo turno offensivo dell’Italia, ma le azzurre non lasciano più nulla in difesa sino al termine.

Nella parte alta della terza ripresa un doppio di Sheldon consente a Piancastelli e Koutsoyanopulos, quest’ultima temporary runner, di completare il giro iniziato con due basi per ballo per la stessa Piancastelli e per Barbara: 3-1 Italia. Di Pancrazio al quarto, con un doppio favorito da un errore difensivo, porta altri 2 RBI all’Italia che, nel frattempo, in difesa non lascia nulla o quasi: tra gli highlight il doppio gioco che chiude la quarta ripresa.

Gloria anche per Giacometti, che azzecca il fuioricampo dal 6-1 al quinto, e Lacatena che la imita alla battuta successiva. Sul 7-1 Hanika rileva Langthaler in pedana per l’Austria, ma al sesto inning arrivano altri due homerun, uno da 3 RBI di Barbara e uno da 2 di Sheldon. Gli ultimi tre out sono di Bigatton e la partita si chiude al sesto.

Il programma – Con uno score di quattro vittorie e una sconfitta nella Poule X, l’Italia attende, come detto, le ultime gare dei gruppi X e Y per la definizione delle partite del Super Round.

(foto Wsbc Europe: la saronnese Alessandra Rotondo)

