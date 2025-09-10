Cronaca

GERENZANO – Momenti di apprensione ieri pomeriggio in via Marco Biagi a Gerenzano, dove un ragazzo di 13 anni è rimasto vittima di un incidente in bicicletta. L’allarme è scattato alle 16 e la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’auto-infermieristica. Il giovane, dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni, pur serie, non sono risultate tali da destare particolare preoccupazione per la vita.

Poche ore più tardi, alle 20, un altro incidente si è verificato a Origgio, in via per Saronno, dove un motociclista di 31 anni è caduto dalla sua moto. Soccorso in codice giallo e poi trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Entrambi gli interventi sono stati coordinati dalla sala operativa di Areu Laghi.

(foto archivio: intervento dell’auto-infermieristica sul territorio)

