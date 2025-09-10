Ieri su ilSaronno: incidente a Rovello, furto a scuola a Saronno e scontro in consiglio comunale
10 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 9 settembre, spiccano la cronaca di un incidente a Origgio con un auto ribaltata, il tentato furto in una concessionaria del Matteotti e i contrasti emersi durante la seduta del consiglio comunale. Non mancan un singolare furto d’acqua a Bariola.
Un auto ribaltata alle porte del sottopasso di Origgio: le foto
Si ribalta con l’auto all’ingresso del sottopasso: conducente illeso
Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno tentato un furto in un concessionario al Matteotti.
Saronno, ladri in azione al Matteotti. Puntano a cellulari e pc ma l’allarme…
La sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, ha illustrato le linee programmatiche del mandato, lanciando un “Laboratorio di cittadinanza” per promuovere inclusione, sicurezza e spazi urbani più vivi.
Linee programmatiche, la sindaca Pagani lancia il laboratorio di cittadinanza: “Inclusione, sicurezza, spazi vivi”
Durante la seduta del consiglio comunale, il consigliere Rienzo Azzi ha abbandonato l’aula contestando il documento presentato dalla maggioranza, definito “carente” e da ritirare.
Rienzo Azzi lascia la seduta: “Non voglio essere complice di un documento carente e da ritirare”. Botta e risposta con Licata
Sempre in consiglio comunale, alcuni membri del gruppo Tu per Saronno hanno esposto barchette con la bandiera palestinese in segno di solidarietà con la Global Sumud Flotilla.
Saronno, tra i banchi del consiglio comunale le “barchette” con la bandiera palestinese di Tu@ per la Global Sumud Flotilla
A Bariola, frazione di Caronno Pertusella, ignoti hanno rubato l’intera scorta d’acqua frizzante da una casetta dell’acqua, lasciando a secco gli utenti abituali.
Caronno Pertusella: a Bariola portano via… l’acqua frizzante
