Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento sulle linee programmatiche dell’Amministrazione Pagani della capogruppo di Obiettivo Saronno, Novella Ciceroni.

Così come previsto dal Decreto Legislativo 267/2000, questa sera ci troviamo per dare un parere sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che l’amministrazione Pagani intende realizzare nel corso dei 5 anni del suo mandato amministrativo su cui abbiamo appena ascoltato la relazione da parte della Sindaco e abbiamo potuto leggere nei gg scorsi un documento di poco più di 20 pagine.

Non è facile esprimere un parere su un programma amministrativo di un mandato quinquennale in 5/10 minuti perciò per stare nei tempi di intervento stabiliti, vorrei innanzitutto sottolineare brevemente come nel complesso esso risulti alla lettura un elenco di buone intenzioni che non entrano nel dettaglio dei contenuti né degli strumenti operativi e finanziari con cui essi intendano essere realizzati: qui voglio citare come esempio valido per tutti quello delle politiche sociali per le quali propongo, visto l’importanza del tema, l’istituzione di una Commissione Comunale mista dove esperti del settore possano dare il proprio contributo.

In maniera più approfondita vorrei poi concentrarmi su alcuni temi di prioritaria importanza.

Primo fra tutti il tema della sicurezza.

Quest’estate è stata molto difficile da questo punto di vista, più della scorsa estate e di più rispetto agli ultimi mesi; ho ricevuto numerose segnalazioni da diverse zone di Saronno, sia dalla periferia che dal centro città. Ne ho ricevute dai commercianti, dagli anziani truffati in casa propria e al mercato, dai giovanissimi che non escono più a Saronno per paura di essere molestati e derubati. La città è presa di mira dalle attività di spaccio di droga a causa della presenza di una fra le stazioni più frequentate della Lombardia ma anche per la presenza di numerosi luoghi abbandonati e in preda al degrado come Piazza de Gasperi, il retrostazione, il vecchio campo di basket in via Leonardo Da Vinci, gli edifici comunali abbandonati come Palazzo Visconti e l’area che lo circonda, l’ex asilo di via Manzoni … In questi luoghi, dove le attività di spaccio e le manifestazioni di violenza che ne conseguono sono sotto gli occhi di tutti è necessario un presidio fisso negli orari critici e continuo nel tempo di tutte le forze dell’ordine, dalla Polizia Locale ai Carabinieri, alla Polizia di Stato alla Guardia di Finanza, non le timide azioni che si leggono nelle linee programmatiche di questa amministrazione.

Ora, siamo d’accordo che la sicurezza si costruisce anche con la riqualificazione degli spazi. E qui veniamo ad un altro tema prioritario per Obiettivo Saronno a cui invece il documento sulle linee programmatiche di mandato di questa amministrazione dedica due righe e in cui l’area dismessa Ex Isotta Fraschini compare frettolosamente fra parentesi tonde. Credo che questa amministrazione non sia stata eletta per liquidare il tema Isotta Fraschini in un timido accenno ma perché i cittadini saronnesi vogliono che si lavori affinché quest’area, dopo 25 anni di attesa, sia finalmente riqualificata: i saronnesi vogliono l’università, il parco, il parcheggio. I cittadini saronnesi desiderano che questa amministrazione pretenda che si rispetti il Protocollo di Intesa con FNM approvato da questo Consiglio Comunale nel 2021 e che si riqualifichi la stazione, si realizzi un camminamento pedonale che eviti il passaggio degli studenti nel sottopasso e l’attraversamento di via primo Maggio, si realizzi un parcheggio pubblico in via Don Griffanti.

I cittadini si aspettano altresì il rilancio del commercio cittadino e dell’immagine di Saronno: non siamo d’accordo sulle misure previste allo scopo da questa amministrazione che secondo noi passano invece dalla necessità di nuovi parcheggi, la riapertura di alcune vie ora ZTL, da una proposta di eventi capace di attrarre persone anche da fuori Saronno e una pulizia più accurata della città e del verde cittadino.

Purtroppo il tempo a mia disposizione è terminato e devo avviarmi alla conclusione.

Da questa amministrazione i cittadini si aspettano di poter camminare per strada in sicurezza e che lavori per sviluppare le numerose potenzialità che Saronno ha: se ci si attiverà concretamente affinché questo accada, in totale discontinuità con l’amministrazione precedente, Obiettivo Saronno ci sarà altrimenti non ci rimarrà che stare a guardare una città che dorme e da cui la gente scappa per altri 5 anni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09