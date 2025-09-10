Politica

SARONNO – Insieme per Crescere conferma il pieno sostegno alle linee programmatiche della maggioranza e ribadisce la volontà di essere parte attiva e propositiva di questo mandato amministrativo.

“Siamo una lista giovane, ma determinata – ha dichiarato lunedì il consigliere comunale Matteo Sabatti – nata per portare una voce nuova: seria, equilibrata, libera da schemi ideologici. Vogliamo costruire una politica diversa, che ascolta, che studia e che propone.

Al centro del nostro impegno c’è la sicurezza, che per noi non è un tema negoziabile: senza sicurezza non c’è crescita, non c’è inclusione, non c’è comunità. Crediamo in una visione che sappia unire presidio del territorio e prevenzione sociale, rafforzando la collaborazione con le forze dell’ordine e valorizzando la polizia locale, ma anche rendendo viva la città con commercio, cultura e spazi urbani riqualificati. “Vogliamo una città che non si chiude, ma si apre. Che non arretra, ma avanza” sottolinea Sabatti.

La crescita di Saronno passa anche dalla mobilità e dal rilancio del commercio. Pensiamo a una città più attrattiva grazie a infrastrutture moderne e accessibili: viabilità intelligente, trasporto pubblico interconnesso, parcheggi e piste ciclabili, insieme alla creazione di veri distretti commerciali e di ristorazione capaci di rafforzare la vitalità urbana.

La sicurezza, però, non si esaurisce nel presidio: si costruisce giorno dopo giorno con l’educazione, lo sport e il sostegno alle reti sociali. Con l’assessorato di Matteo Fabris sono già attivi progetti che coinvolgono scuole, famiglie e associazioni, mentre con lo sport vogliamo investire sui giovani, perché diventi una leva strategica per la crescita della città. “La sicurezza non cade dall’alto: si costruisce con politiche intelligenti e coraggiose”, aggiunge Sabatti.

Insieme per Crescere mette a disposizione della Giunta le proprie competenze, con l’obiettivo di offrire soluzioni moderne, sostenibili ed efficaci. “Questo mandato deve essere l’occasione – conclude Sabatti – per costruire una Saronno più sicura, dinamica e attenta alle persone. Una città che non si limita ad amministrare, ma che sceglie di crescere. Insieme.”

