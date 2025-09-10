news

SOLARO – Giovedì 11 settembre l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa incontrerà a Solaro i comandanti delle polizie locali per dare il via alle attività di controllo del progetto “Parchi e Stazioni sicure” nel Parco delle Groane e nelle aree limitrofe che andranno avanti fino a dicembre.

L’obiettivo dell’accordo “Parchi e Stazioni sicure”, per il quale Regione Lombardia ha stanziato 45 mila euro, è promuovere la sicurezza urbana e stradale nelle aree del Parco delle Groane e in prossimità delle stazioni ferroviarie, attraverso la sinergia operativa delle Polizie locali. Il Comune di Limbiate ha sottoscritto l’accordo come ente capofila per svolgere una serie di servizi straordinari coordinando diverse polizie locali. Nel dettaglio quelle di Arese, Barlassina, Bovisio Masciago, Bregnano, Carimate, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Meda, Seveso, Solaro, Varedo e Ente Parco Groane nel periodo luglio-dicembre 2025.