“Parchi e Stazioni Sicure 2025”: l’assessore Romano La Russa incontra le polizie locale coinvolti a Solaro
10 Settembre 2025
SOLARO – Giovedì 11 settembre l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa incontrerà a Solaro i comandanti delle polizie locali per dare il via alle attività di controllo del progetto “Parchi e Stazioni sicure” nel Parco delle Groane e nelle aree limitrofe che andranno avanti fino a dicembre.
“Ancora una volta – ha affermato Romano La Russa – il nostro assessorato promuove e incoraggia la sinergia tra più Comuni e comandi di Polizia locale per rafforzare la sicurezza sul territorio. Gli obiettivi sono molteplici: il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, il contrasto e la prevenzione della microcriminalità, il controllo dei comportamenti scorretti sulla strada, in particolare la guida sotto effetto di alcol o di droga. Questo è il quinto anno consecutivo del progetto ‘Parchi e stazioni sicure’: abbiamo iniziato nel 2021 e stiamo continuando forti degli ottimi risultati ottenuti”.
